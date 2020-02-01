İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Sakarya'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 54 DN 965 plakalı otomobil D-100 kara yolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Nurullah Ö. kontrolündeki 35 TT 582 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Nurullah Ö, yolcular Zafer D, Hüseyin Doğukan S. ve İlker Kaçar (23) çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlker Kaçar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi
İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu Son dakika: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 04:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]