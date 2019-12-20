İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Adana'nın Kozan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kozan-Adana kara yolu Mansurlu yol Kavşağında Alptuğ Açıkgöz'ün (23) kullandığı 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki 01 EAE 88 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Alptuğ Açıkgöz ile her iki otomobilde bulunan Mazlum Bilek (23), Mahmut Orhan (13) Abubekir Orhan (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan Öztekin'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
07:22 Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Son Dakika
06:42 Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
06:34 Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak yeni ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika
06:30 ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına "başsağlığı" dileği - Son Dakika
05:14 Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 07:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]