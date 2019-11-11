Son Dakika Haberleri: İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gökdere mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 GGY 39 ve 16 V 8521 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkan 16 V 8521 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü geçiş yapılan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Osmangazi, Gökdere, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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