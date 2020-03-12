İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerdeki Ayşe Akbulut (47) ve Ahmet Hulusi (26) yaralandı.

Aksaray 'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada

AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu