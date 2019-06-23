İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
'in İslahiye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.
Edilinen bilgiye göre, K. E. Yönetimindeki 27 PP 585 Plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi
Garnizon caddesinde kavşaktan karşı şeride geçmek isterken, T.E idaresindeki 27 UZ 438 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada bir bebek hafif şekilde yaralandı. islahiye Devlet Hastanesine kaldırılsn bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
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