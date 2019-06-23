Son Dakika Haberleri: İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
Son Dakika Yerel Haber

İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı

1 saat önce

İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.

İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.
Edilinen bilgiye göre, K. E. Yönetimindeki 27 PP 585 Plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesinde kavşaktan karşı şeride geçmek isterken, T.E idaresindeki 27 UZ 438 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada bir bebek hafif şekilde yaralandı. islahiye Devlet Hastanesine kaldırılsn bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Gaziantep, İslahiye, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:11:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]