İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

28.02.2022 10:58
İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tarık Sandal idaresindeki 23 LC 290 plakalı otomobil ile Mehmet Çelik idaresindeki 02 BB 033 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Tarık Sandal yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sandal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Atatürk Bulvarı, Mehmet Çelik, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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