İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

54 dakika önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan 1 sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 BJ 348 plakalı otomobil ile 54 LN 356 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 54 BJ 348 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İki araç sürücüsünün yaralandığı ve araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Arifiye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde
Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu

Son Dakika Haberleri
23:54 Çavuşoğlu: Senatonun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber
23:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. - Son Dakika Haber
23:41 Kargo aracında kaçak üretim 173 tüfek bulundu - Son Dakika Haber
23:39 Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
22:45 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçında ikinci gol geldi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]