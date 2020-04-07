İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Doğan Demircioğlu caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay Bozdağ yönetimindeki 20 YE 843 plakalı otomobil, Ulus Caddesi'nde seyir halindeyken, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Sefer Dursun yönetimindeki 65 AS 034 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Dursun'un kullandığı otomobil trafik ışığına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Dursun, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.