İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

27.03.2022 10:37
İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, 08.45 sularında Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 06 BBY 908 plakalı otomobil ile N.İ. yönetimindeki 44 T 0400 plakalı araç anıt kavşak üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, hastanede tedaviyi kabul etmeyen yaralıya bölgeye sevk edilen ambulansta müdahale edildi.

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

YORUMLAR
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Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı Dereye uçan alkollü sürücü ve arkadaşı güçlükle kurtarıldı Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu Kontrolden çıkan otomobil direğe girdi, sürücü yara almadan kurtuldu

Atatürk Caddesi, Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika
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