İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

03.04.2022 16:07
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esma Feyza Polat idaresindeki 34 LM 177 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Hasan Yalçınkaya idaresindeki 43 KF 585 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 25137 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Esma Feyza Polat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Otomobil takla attı Otomobil takla attı Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

Hasan Yalçınkaya, Volkswagen, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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