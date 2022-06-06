Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

06.06.2022 16:15

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Burhan A. idaresindeki 54 B 5456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Habib E'nin kullandığı 35 N 8918 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Burhan A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobillerin çarpışması ve araç parçalarının yola savrulması yer alıyor.

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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