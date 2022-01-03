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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

03.01.2022 08:14

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Bulduklar yönetimindeki 01 D 9093 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde Haluk Sevdi'nin kullandığı 01 BY 275 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Bulduklar ile araçta bulunan Simay Ünüvar (23), Ayşe Hümeyra Bulduklar (4) ve Umut Bulduklar (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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