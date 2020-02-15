İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Elif'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazada, sürücü Ersin, eşi Elif (28), çocuğu Zeynep Elif (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Sinoplu ve beraberindeki Nazif Adalı (48) yaralandı.

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