İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı, hayati tehlikesi bulunan 4 yaşındaki çocuk Zonguldak'a sevk edildi.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı, hayati tehlikesi bulunan 4 yaşındaki çocuk Zonguldak'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın- Karabük kara yolu Kirazlı Barajı mevkisinde Köksal Ersin (33) idaresindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) idaresindeki 34 ES 4700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Ersin, eşi Elif (28), çocuğu Zeynep Elif (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Sinoplu ve beraberindeki Nazif Adalı (48) yaralandı.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Elif'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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