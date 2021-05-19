İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunda Küplüce mevkiinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 AHJ 295 ile 63 SD 851 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Azize, Methiye, Bahar, Beyzanur ve Orhan Akyol, Berfin ve Esra Aktaş ile henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.