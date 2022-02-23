İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı

23.02.2022 21:53
İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarptığı başka bir otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

DÜZCE'de, sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarptığı başka bir otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazaya neden otomobilin de motoru koparken, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-655 yolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Hakan Nurten yönetimindeki 34 SN 0081 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Osmanoğlu'nun kullandığı 81 ABZ 454 plakalı otomobile çarptı. Osmanoğlu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil orta refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazaya neden olan Hakan Nurten'in kullandığı otomobilin ise kopan motoru karşı şeride fırladı. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki sürücüyü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı
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Otomobil ağaca asılı kaldı Otomobil ağaca asılı kaldı

Otomobil, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı - Son Dakika


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