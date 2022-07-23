İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

23.07.2022 20:44
İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşanırken, araçlarda sıkışan yaralıları sağlık ekipleri ile vatandaşlar kurtardı.

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşanırken, araçlarda sıkışan yaralıları sağlık ekipleri ile vatandaşlar kurtardı.

Kaza, 19.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 ADA 554 plaka Honda marka otomobil ile S.G. yönetimindeki 44 EH 450 plakalı Tofaş marka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.K., S.K., E.K., H.G. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı - Son Dakika
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