Son Dakika Haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü araçta sıkıştı
Son Dakika Güncel Haber

İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü araçta sıkıştı

1 saat önce

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü araçta sıkıştı, System.String[]

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Aracın içinde sıkışarak feryat eden sürücü ise, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 karayolu Borsa İstanbul Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine gitmekte olan Mustafa E.'nin kullandığı 06 EA 6405 plakalı otomobile arkasından gelen Adem A.'nın kullandığı 81 DK 351 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan Mustafa E.'nin kullandığı otomobil, banketi aşarak yan yola savruldu. Araç içinde sıkışan sürücü Mustafa E.'nin kurtarılması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Zaman zaman canı yanan sürücü feryat ederken, kurtarma çalışmalarını çocuklar ve çevredeki vatandaşlar merakla izledi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Mustafa E. ile aynı araçta bulunan Rıdvan E. ve çarpan aracın sürücüsü Adem E. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Selçuk Akyol/İHA)

Borsa İstanbul, İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü
Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü araçta sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]