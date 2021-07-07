İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada; Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Citroen marka hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAZAZEDELER ARAÇLARIN İÇERİSİNDEN UZUN SÜRE ÇIKARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. Adeta can pazarının kurulduğu kazada otomobil ve kamyonet içerisine sıkışan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinden geçen başka sürücüler tarafından yapılmak istense de sıkışan vatandaşları araçların içerisinden çıkarmak mümkün olmadı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Dacia marka otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile Citroen marka kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.

SAVCI İNCELEMELERDE BULUNDU

Hayatlarını kaybeden kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı bildirildi. J

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu. Hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş ile birlikte otomobil sürücüsü Ömer Çimen (66) ve otomobilde bulunan Halil Kaygın ile Hasan Alkan hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67) ise yaralandı.