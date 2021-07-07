İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Orhangazi ilçesi ile İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 5'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Eren'in de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Katliam gibi kaza, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Özer Ulutaş idaresindeki 16 BGU 11 plakalı Citroen marka hafif ticari araç Keramet Kavşağı yakınlarında İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Ömer Çimen idaresindeki 16 BN 680 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

BİR KİŞİ DAHA KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken 16 BN 680 plakalı Dacia marka otomobilin içerisindeki 5 kişiden 4'ü sürücü Ömer Çimen(66), Hasan Alkan(67), Halil Kaygın olay yerinde İsmail Eren ise kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde bir gün sonra hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Mücahit Türe ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 16 bn 680 plakalı aracın içerisindeki 5 kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesine bağı Küçük Kumla beldesinde yazlıktan komşu oldukları aynı araçla İznik'e gittikleri dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

16 BGU 11 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü Özer Ulutaş (55)'ta olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43), Bülent Akçam yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Ahsen Songül Çelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hayatlarını kaybeden Özer Ulutaş'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Hasan Alkan'ın İstanbul Küçükçekmece'de, İsmail Eren'in Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde, Halil Kaygın Yeni Karaman Mahallesinde, Ömer Çimen'in ise Davutkadı Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.