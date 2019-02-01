Son Dakika Haberleri: İki Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

İki Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

1 saat önce

Aydın'da 2 otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, bir sürücü fenalık geçirdi.

Aydın'da 2 otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, bir sürücü fenalık geçirdi.

F.B'nin kullandığı 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye (23) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjün üzerinden karşı şeride savrulan Dere'ye A.B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Fenalaşan sürücü F.B'yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren F.B'ye ambulans çağrılarak müdahale edildi.

Sürücü A.B, gazetecilere, "Karşı şeritten aracımın üzerime bir şey uçtu. Nasıl oldu hiç anlamadım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]