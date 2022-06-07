İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

07.06.2022 00:57
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan B.A. (44) idaresindeki 54 B 5456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan H.E. (42) idaresindeki 35 N 8918 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile büyük çapta hasarın oluştuğu araçlar savruldu. Kazada 54 B 5456 plakalı otomobilin sürücüsü B.A. yaralandı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza neticesinde yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin karşı istikametten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı ve sonrasında araçların savrulduğu anlar yer aldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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