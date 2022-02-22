Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

22.02.2022 13:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy'den Narin Caddesi istikametine seyir halinde ilerleyen Turgut D. idaresindeki 59 TE 065 plakalı araç, dönüş yapmak istediği esnada karşıdan gelen Samet O. hakimiyetindeki 34 TH 6733 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki aracın karıştığı kazayı görenler polis ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk etti. Kaza nedeniyle kapanan Narin Caddesi araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı Takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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