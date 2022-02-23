İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

23.02.2022 00:58
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Narin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy'den Narin Caddesi istikametine seyir halinde ilerleyen Turgut D. idaresindeki 59 TE 065 plakalı araç, dönüş yapmak istediği esnada karşıdan gelen Samet O. hakimiyetindeki 34 TH 6733 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki aracın karıştığı kazayı görenler polis ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk etti. Kaza nedeniyle kapanan Narin Caddesi araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme devam ederken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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İki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haberi! İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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