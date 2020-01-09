İki oyuncu, bir maç, iki tane 40+ sayılı triple-double, bir rekor

Atlanta Hawks ile Houston Rockets’in karşı karşıya geldiği maç, NBA’de gecenin en ilgi çekici maçlarından biri değildi. Ancak James Harden ve Trae Young’ın yaptıkları, mücadeleyi gecenin en çok konuşulan maçlarından biri hâline getirdi.

Rockets’in deplasmanda 122-125 kazandığı maçta tam anlamıyla bir düello vardı. Sezonun en önemli MVP adaylarından ve maç başına 38,5 sayıyla oynayan Harden; mücadeleyi 41 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tamamladı. Hawks’ın, ligde ikinci sezonunu geçiren genç yıldızı Young ise 42 sayısının yanında 13 ribaund aldı, 10 asist yaptı ve kariyerinde dördüncü kez triple-double yapmayı başardı.

NBA’da daha önce bir maçta 40 veya daha fazla sayı atarak triple-double yapan iki rakip oyuncu olmamıştı.