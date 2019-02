İki Özel Konserle Salon'da!

BİRLİKTE GÜZEL: AGAR AGAR

Salon, Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar'ı iki gece üst üste sahnesinde ağırlayacak. "I Am That Man" ve "Prettiest Virgin" gibi parçalarıyla haklı bir hayran kitlesi edinen ikili, Birlikte Güzel iş birliği ile Türkiyeli hayranlarıyla Salon'da bir araya gelecek.Agar Agar, Clara Cappagli ve Armand Bultheel'in ortak fikri olarak hayata geçti. 80'lerin karanlık disko sound'unu anımsatan ve her biri birer hit parçaya dönüşen EP'lerini 2018 tarihli ilk stüdyo albümleri "The Dog and The Future" takip etti. Albümün rüzgârıyla beraber dünyanın dört bir yanındaki büyük festivallerde ve Avrupa'nın en hip kulüplerinde sahne alan Agar Agar, müzikte düzenli ve yerleşik bir formül ve yapıyı uygulamaktansa hep yeniyi denemeyi tercih ediyor. 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günleri gerçekleştirilecek Agar Agar konserlerinin tüm biletleri tükenmiştir.

BİRLİKTE GÜZEL: ÁSGEİR

2 MART CUMARTESİ

İzlandalı indie, elektronik müzisyeni Ásgeir, 2012'de ilk albümüyle İzlanda'nın gözde müzisyen isimlerinden bir tanesi haline geldi. Şarkı sözlerinin çoğunu 72 yaşındaki şair babasının yazdığı Ásgeir, 2013 tarihli "King and Cross" parçasının klibiyle 6,5 milyon izleyiciye ulaştı. Amsterdam, Londra gibi Avrupa metropollerinin en çok dinlenen isimlerinden Ásgeir, The Graduate filmiyle müzik dünyasının vazgeçilmez hitlerinden birine dönüşen, Simon and Garfunkel parçası "Sound of Silence" cover'ıyla bilinirliğini iyice arttırdı. Bon Iver'ın elektronik hâli olarak tanımlanan Ásgeir, Birlikte Güzel işbirliğiyle 2 Mart Cumartesi akşamıTürkiye'deki ilk konseriyle Nordik tınıları dinleyiciyle buluşturmak için geliyor.

WOODEN SHJİPS

16 MART CUMARTESİ

Vokal ve gitarlarda Erik "Ripley" Johnson, basta Dusty Jermier, klavyede Nash Whalen ve davullarda Omar Ahsanuddin ile dört kişilik bir saykedelik rüya takımını andıran Wooden Shjips, San Francisco'da müzik yapmaya başladı. Dörtlü, kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 2007'de yayımladı, o günden bugüne saykedelik rock'ı günümüze taşıyan şarkılarını beş albümde topladılar. Grup üyeleri, Velvet Underground ve Neil Young'ı, ayrıca 60'lar saykedelik sahnesini esin kaynakları arasında gösteriyor. Beş yıllık bir aradan sonra, geçtiğimiz Mayıs'ta yayımladıkları 'V', Ripley'nin 2017 yazında, siyasi karamsarlığın ve rekor kıran sıcakların buhranını dağıtmak için bestelediği, barışçıl bir başkaldırı niteliğindeki hayalperest şarkılardan oluşan, tam anlamıyla bir "yaz" albümü. Bugün yarısı Portland, yarısı San Fransisco'da yaşayan ve bir süredir Berlin'den kiraladıkları bir karavanla Avrupa'yı turluyan Wooden Shjips, Mart'ta Salon'u ziyaret ediyor. Ekibin 16 Mart Cumartesi akşamı Salon'da gerçekleştirilecek konserinin biletleri ayakta 80 TL, öğrenci 60 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

SALON'DA GELECEK HAFTA

Tan Deliorman ve Ozan Erverdi'nin funk caz projesi The Kites, aynı apartmanda doğup, küçük yaşlardan beri birlikte müzik yapan iki arkadaş tarafından 2017'nin sonunda kuruldu. Caz, funk, rock ve füzyonu temele koyup kendi besteleri ve düzenlemelerini icra etmeye başladılar. İlk canlı performanslarını 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Parklarda Caz konserlerinde verdiler. Müziklerinin temel motivasyonunu gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşıp, enstrümanları aracılığıyla kendilerine ve dinleyicilerine iyi vakit geçirtmek oluşturuyor. The Kites, Audioban etiketiyle yayımlayacakları ilk albümleri 'Sunset Vibes'ın ilk konseriyle, 15 Şubat Cuma akşamı Salon'a geliyor.

ELZ AND THE CULT 'PSYCHODRAMA' Albüm Lansman Konseri

İstanbul çıkışlı gotik-pop, dark-wave projesi ELZ AND THE CULT, 2017 başlarında new-wave esintili teklisi 'I Did This to Myself' ile yurtiçi ve yurtdışında birçok mecranın dikkatini çekmeyi başardı. Ardından 'Polycephaly' adlı ilk stüdyo albümünü yayımladı. Bu albümle iki farklı kategoride Akademia Müzik Ödülü kazandı ve adayları arasında Sam Smith, Diane Warren gibi sanatçılar da olan Hollywood Music In Media Ödülleri'nde de aynı sene aday gösterildi. Canlı performansları kulaktan kulağa yayılan ekip, 2018 Kasım'ında The Soft Moon için yine Salon'da sahneyi ısıttı. 2019'un ilk ayında Londra'da iki performans sergileyen ELZ AND THE CULT, Bewitched as Dark ve Kutay Soyocak'ın da konuk sanatçı olarak yer aldığı ikinci stüdyo albümü 'PSYCHODRAMA'nın lansman konserinde, seyircisi için hazırladığı birçok sürprizle 16 Şubat Cumartesi akşamı sahnede olacak.