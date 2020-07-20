İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak

Kültür sanat alanında güncel içerikleriyle izleyicisini ağırlayan TRT 2, iki özel programı ekrana taşıyacak.

Kültür sanat alanında güncel içerikleriyle izleyicisini ağırlayan TRT 2, iki özel programı ekrana taşıyacak.

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TRT Haber'de yayınlandığı dönem ilgi çeken "İnsanlık Hali" programı ile yeni yapım "Düşüncenin Seyir Defteri" TRT 2 ekranlarına gelecek.

Seval Çöpür'ün moderatörlüğünde Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Erol Göka'nın yorum yapacağı "İnsanlık Hali", her hafta pazartesi 23.00'te yayınlanacak.

Programda, modern zaman insanının gündemi, sorunlarıyla güncel ve tartışmalı konulara ilişkin güçlendirici ve ilham verici bilgiler izleyicilerle paylaşılacak.

"Düşüncenin Seyir Defteri"nin ilk bölümü yarın

İnsana dair bütün konuların faydalı videolar, örnek olaylar ve zengin kaynaklarla masaya yatırılacağı "İnsanlık Hali"nin yeni bölümü bugün izleyiciyle buluşacak.

Her hafta salı günü ekranlara gelecek yeni program "Düşüncenin Seyir Defteri" ise takipçilerini felsefe, tarih ve teoloji ekseninde "medeniyet keşfi"ne çıkaracak.

Programın ilk bölümünde, genel düşünce tarihi içinde "İslam Düşüncesi Tarihi" çalışmalarının yeri ve önemi ele alınacak.

İbrahim Halil Üçer ve Prof. Dr. Ömer Türker'in birlikte hazırlayıp sunduğu "Düşüncenin Seyir Defteri", ilk bölümüyle yarın 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kemal Sayar, Erol Göka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki özel yapım TRT 2'de izleyiciyle buluşacak - Son Dakika
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