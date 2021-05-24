İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak - Son Dakika

İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

24.05.2021 15:12

ABD ordusunun Yunanistan'da yeni üsler kuracak olması, medyada da geniş yer buldu. 4 ayrı üsse daha yerleşeceği öğrenilen ABD ordusu, Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında tatbikat yaptı. Tatbikatla ilgili medyaya servis edilen fotoğraflarda ise askerlerin arasındaki papazlar dikkatlerden kaçmadı. ABD'nin Yunanistan'ı tercih etme sebebi olarak ise Türkiye ile ABD ilişkileri arasındaki sorunlar gerekçe gösterildi.

Türkiye'ye meydan okuyan ABD ordusu Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri'ye konuşlanacak. ABD'nin Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor.

4 AYRI ÜS DAHA VERİLECEK

Yunan medyasından bir gazete, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan'ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida'dan, ABD'ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

SELANİK YAKINLARINDAKİ RETİNA ÖNE ÇIKIYOR

Milliyet'in haberine göre, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

ASKERLER ARASINDAKİ PAPAZLAR DİKKAT ÇEKTİ

ABD ve Yunan ordusu, geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya'daki Kavala yakınlarında tatbikat yaptı. Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, askerler arasındaki papazlar dikkat çekti.

Gazetenin Yunanca versiyonunda 'ABD Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı seçiyor' manşeti tercih edilirken, İngilizce edisyonunda ise 'ABD ve Yunanistan askeri iş birliğini artırıyor' denildi.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

GEREKÇE OLARAK TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ SORUNLARI GÖSTERDİLER

Gazete, Washington'ın Atina'yı tercih etme sebebi olarak ise Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunları gösterdi ve ABD'nin duyduğu endişe nedeniyle söz konusu adımı attığını savundu.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TEDARİK EDİLMİŞTİ

ABD, birkaç hafta önce Yunan ordusunun özel kuvvetler askerlerine aralarında kablosuz iletişim cihazlarının da yer aldığı yüksek teknoloji ürünleri tedarik etmişti. Atina, Washington'a 9 milyon dolar ödemişti

USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

ABD, Türkiye'ye meydan okuyor! Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Trakya, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (11)
  • bir garip dünya 23 ELZ: Eveeeeet ABD yunan a el koyuyor yarın çıkın lan toprağımdan demese yanıma gelin zaten yunanın 2 saatlik işi var 2 saat de canlarının çırpınışı var al sana 4 saat ABD yunana el koyacak türkiye yi yiyemedi yunanı yiyecek yesin de bizden uzak dursun yunan tam bir lokma tatlı niyetine bismillah kılıçdaroğlu nu oraya yollayalım belki kalkındırır belkide yerin dibine sokar Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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