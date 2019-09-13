Son Dakika Haberleri: İki paraşütçü Amerikan F-15 uçaklarıyla burun buruna geldi
Son Dakika Dünya Haber

İki paraşütçü Amerikan F-15 uçaklarıyla burun buruna geldi

1 saat önce

İngiltere'de iki paraşütçü eşine az rastlanan bir uçak kazasının eşiğinden döndü. Başkent Londra'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede uçaktan atlayan paraşütçüler serbest düşüş sırasında 2 Amerikan F-15 savaş jeti ile adeta burun buruna geldi

İki paraşütçü Amerikan F-15 uçaklarıyla burun buruna geldi, System.String[]

İngiltere'de iki serbest paraşütçü eşine az rastlanan bir kazanın eşiğinden döndü. Başkent Londra'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede uçaktan atlayan paraşütçüler serbest düşüş sırasında 2 Amerikan F-15 savaş jeti ile adeta burun buruna geldi.


17 Nisan'da yaşandığı öğrenilen olay, İngiltere Ulusal Hava Güvenliği Soruşturma Kurumu'nun konu hakkındaki raporunun ortaya çıkması ile kamuoyuna yansıdı. Raporda yaklaşık 2 yüz kilometre hızla yeryüzüne doğru inişe geçen iki paraşütçünün hemen altından saatte 550 kilometre hızla seyretmekte olan iki savaş jetinin geçtiği belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi
Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti Avam Kamarası Başkanı Bercow Başbakan Boris Johnson'ı tehdit etti ABD basını: Washington Suriye'ye 150 ilave asker daha gönderecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:37:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki paraşütçü Amerikan F-15 uçaklarıyla burun buruna geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]