İki paraşütçü Amerikan F-15 uçaklarıyla burun buruna geldi
1 saat önce
İngiltere'de iki paraşütçü eşine az rastlanan bir uçak kazasının eşiğinden döndü. Başkent Londra'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede uçaktan atlayan paraşütçüler serbest düşüş sırasında 2 Amerikan F-15 savaş jeti ile adeta burun buruna geldi
İngiltere'de iki serbest paraşütçü eşine az rastlanan bir kazanın eşiğinden döndü. Başkent Londra'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede uçaktan atlayan paraşütçüler serbest düşüş sırasında 2 Amerikan F-15 savaş jeti ile adeta burun buruna geldi.
17 Nisan'da yaşandığı öğrenilen olay, İngiltere Ulusal Hava Güvenliği Soruşturma Kurumu'nun konu hakkındaki raporunun ortaya çıkması ile kamuoyuna yansıdı. Raporda yaklaşık 2 yüz kilometre hızla yeryüzüne doğru inişe geçen iki paraşütçünün hemen altından saatte 550 kilometre hızla seyretmekte olan iki savaş jetinin geçtiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:45
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