Son Dakika Haberleri: İki Patates İki Yumurtayla Harika Bir Kahvaltı | Acayip Tarifler

İki Patates İki Yumurtayla Harika Bir Kahvaltı | Acayip Tarifler

33 dakika önce

SelamlarBeni bir süredir takip ediyorsanız patatesi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur.

Selamlar

Beni bir süredir takip ediyorsanız patatesi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bugün size patatesli nefis bir omlet yaptım. Omlet diyip geçmeyin tarifimde çok güzel lezzet sırlarını da paylaştım. Bu omleti kaydedin ve mutlaka bir gün deneyin. Yorum ve beğenilerinizle beni yalnız bırakmazsanız sevinirim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:05 Kaynak: Youtube

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