İki Patates İki Yumurtayla Harika Bir Kahvaltı | Acayip Tarifler

SelamlarBeni bir süredir takip ediyorsanız patatesi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur.

Selamlar



Beni bir süredir takip ediyorsanız patatesi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bugün size patatesli nefis bir omlet yaptım. Omlet diyip geçmeyin tarifimde çok güzel lezzet sırlarını da paylaştım. Bu omleti kaydedin ve mutlaka bir gün deneyin. Yorum ve beğenilerinizle beni yalnız bırakmazsanız sevinirim.

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