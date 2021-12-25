İki "pitbull"un saldırdığı minik Asiye hastanede annesine eve gitmek istediğini söyledi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e bazı ameliyatlar ve doku nakli planlandığını belirterek, "Yoğun bakımda çocukla konuştum. Başta çekindi ama sonra konuştu. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve gülerek evlerine dönmeyi sağlayabiliriz." dedi.

Çete, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini anlattı.

Minik Asiye'yi ziyaret ettiğini belirten Çete, çocuğun bilincinin açık olduğunu, ilk geldiğinde yaşadıklarından dolayı huzursuz ancak şu an sakin olduğunu, annesinin de başında beklediğini söyledi.

Annesinin kızını ağızdan beslediğini, çocuğun yemek yiyebildiğini ifade eden Çete, "Hayati tehlikesi şu an için yok. Birtakım hayati bulguları stabil. Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ileri tedavi için Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından planlanacak ameliyatlar için Akdeniz Üniversitesine sevki gerçekleştirildi. Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var. Oralara gerekli müdahaleler yapılacak." diye konuştu.

"Aile burada kendilerini güvende hissediyor"

Hafta başında ameliyatları planladıklarının altını çizen Çete, Asiye'nin durumunun hem beyin cerrahisi hem çocuk enfeksiyon hastalıkları tarafından değerlendirileceğini, ekstra travmalar açısından bakılacağını aktardı.

Ameliyatlar netleştikten sonra doku nakli yapılacağını belirten Çete, "Yoğun bakımda çocukla konuştum. Başta çekindi ama sonra konuştuk. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. 4 yaşındaki çocuğun en güvende hissettiği yer evi. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve güvenle gülerek evlerine dönmeyi sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yakından takip ettiğini, gerekli bilgilendirmeleri düzenli olarak yaptığını belirtti. Ailenin motivasyonun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Aile burada kendilerini güvende hissediyor." dedi.