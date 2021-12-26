İki pitbullun saldırdığı Asiye'ye doku nakledildi - Son Dakika

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı.

AMELİYATA ALINDI

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı.

"KIZIMIZIN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine çok heyecanlı olduklarını söyledi. Devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini aktaran Ateş, "Kızımızın eski sağlıklı günlerine dönmesini bekliyoruz." dedi.

KALÇADAN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.

DOKTORU SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ameliyat planlamıyoruz. Normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma olmuş. Üç boyutlu kayıplar var. Nakledilen dokunun tutması önemli. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir. Sağlık boyutunu ele aldık. İlerleyen dönemde kozmetik ve estetik açıdan yeni ameliyatlar yapacağız." dedi.

"AMELİYATIN İLK SEANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, ameliyatın tamamlandığını belirtti. Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Çete, "4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir." diye konuştu.