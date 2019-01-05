İki Pitbullun Saldırdığı Sokak Köpeği Dehşeti Yaşadı
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeğine saldırdı.
Sakarya
'nın Ferizli
ilçesinde sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeğine saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, pitbull sahibine cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Olay, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibi tarafından gezmeye çıkarılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeğine saldırdı. İki köpek, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirerek uzun bir süre bırakmadı. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler duruma müdahale etti. Saldırıda yaralanan sokak köpeği kanlar içinde yerde kaldı. Saldırı sonrasında ekiplerin köpeğe el koyarak, pitbull sahibine cezai işlem uyguladığı öğrenildi.
Öte yandan pitbull cinsi köpeklerin sokak köpeğine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki pitbull köpeğin sokak köpeğine saldırması ve daha sonra çevredeki vatandaşların köpekleri ayırmak için müdahale ettiği görülüyor. - SAKARYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
Yeni Bir İş Sektörü Doğuyor! Köpek Gezdirerek Saatte 150 Lira Kazanıyorlar
ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı