Son Dakika Haberleri: İki Plaj Kapatıldı: Avustralya'da Bir Haftada 13 Bin Kişiyi Denizanaları Soktu
BBC

İki Plaj Kapatıldı: Avustralya'da Bir Haftada 13 Bin Kişiyi Denizanaları Soktu

2 saat önce

Avustralya'nın Queensland eyaletinde geçen hafta, çoğu hafta sonunda olmak üzere yaklaşık 13 bin kişinin deniz analarının saldırısına uğradığı ve en az 2600 kişinin tedavi gördüğü açıklandı.

İki Plaj Kapatıldı: Avustralya'da Bir Haftada 13 Bin Kişiyi Denizanaları Soktu, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletinde geçen hafta, çoğu hafta sonunda olmak üzere yaklaşık 13 bin kişinin deniz analarının saldırısına uğradığı ve en az 2600 kişinin tedavi gördüğü açıklandı.

Boyları 15 santimetreye kadar çıkan ve 'Portekizli asker' olarak bilinen fizelya denizanalarının, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıları istila ettiği ve iki plajın kapatıldığı açıklandı.

Mavi-mor renkli fizelya denizanaları, türünün en tehlikelilerinden biri olarak biliniyor. Hem denizde hem kumda sokuyor

Bu denizanaları denizin yanı sıra kumda da sokabiliyor.

Denizanası sokmasının genellikle ölümcül olmamasına rağmen çok acı verdiği söyleniyor.

Avustralya'da her yaz, kıyılarda aşırı sıcaklar nedeniyle denizanası istilası yaşanmasına rağmen, geçen yıla kıyasla üç kat daha fazla vaka görüldüğü açıklandı.

Bu vakaların çoğu Gold Coast ve Sunshine Coast bölgelerinde yaşandı.

Yetkililere göre, iki plajda Pazar günü sadece bir saat içinde, sağlık görevlilerinin toplam 461 kişiye müdahale etti.

Denizanası sokması sıcak su ve buzla tedavi edilebildiği için birçok vakanın kayıtlara geçmediği haber veriliyor.

Koloniler halinde yaşayan bu denizanaları suyun üzerinde rüzgarla ilerliyor. Hayvanların, uzunluğu bir-buçuk metreye kadar çıkan zehir kaplı kök şeklindeki uzantılarıyla diğer küçük canlıları felç ederek öldürdüğü belirtiliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:11 

Dünya
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