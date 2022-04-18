İki polisi vuran baba oğul tutuklandı - Son Dakika
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İki polisi vuran baba oğul tutuklandı

18.04.2022 09:43

İki polisi vuran baba oğul tutuklandı Adana'da polis memuru ve komiseri ağır yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan baba ve oğlu tutuklandıADANA Adana'da polis memuru ve komiseri ağır yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

İki polisi vuran baba oğul tutuklandı

Adana'da polis memuru ve komiseri ağır yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan baba ve oğlu tutuklandı

ADANA Adana'da polis memuru ve komiseri ağır yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Nisan saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, silah kaçakçılığı suçundan aranan Süleyman Işık'ın evinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Süleyman Işık, dama çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar polis memuru Hüseyin Arık'ın göğsüne, komiser Alper Demir'in ise sırtına isabet etti.

Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, mahalleyi ablukaya aldı. Terastan atlayıp 500 metre kaçtıktan sonra bir eve girdiği belirlenen Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İ.I. (17), polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Öte yandan yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Komiser Alper Demir'in ve polis memuru Arık'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüpheli Süleyman Işık'ın ifadesinde, polisten kaçmak için pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği belirtildi. Zanlılar ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan baba ve pompalı tüfeği kullanan oğlu tutuklanırken, yaşı küçük olan İ.I. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki polisi vuran baba oğul tutuklandı
İki polisi vuran baba oğul tutuklandı
İki polisi vuran baba oğul tutuklandı
İki polisi vuran baba oğul tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki polisi vuran baba oğul tutuklandı - Son Dakika


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