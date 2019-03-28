Son Dakika Haberleri: İki Rahimli Bangladeşli Kadın Yaklaşık Bir Ay Arayla Doğum Yaptı

İki Rahimli Bangladeşli Kadın Yaklaşık Bir Ay Arayla Doğum Yaptı

58 dakika önce

Bangladeş'te iki rahmi olan kadın, yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı.

İki Rahimli Bangladeşli Kadın Yaklaşık Bir Ay Arayla Doğum Yaptı, System.String[]
Bangladeş'te iki rahmi olan kadın, yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kırsal kesiminde yaşayan 20 yaşındaki Arife Sultana, şubatın sonuna doğru Khulna Hastanesi'nde erken doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğumdan 26 gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ed-din Hastanesi'ne kaldırılan kadının, ikinci bir rahminin bulunduğu ve ikiz bebek taşıdığı anlaşıldı.

Doktorların biri erkek diğeri kız ikizleri sezaryenle aldığı, sağlıklı dünyaya gelen bebekler ve annenin 25 Mart'ta taburcu edildiği belirtildi.

Doktor Şeila Poddar, "Hasta geldiğinde ultrason yaptık ve ikiz beklediğini gördük. Şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştım." ifadesini kullandı.

Sultana da tüm çocuklarının sağlıklı dünyaya gelmesinin Allah'ın mucizesi olduğunu belirterek, "Onları mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi Ezgi Mola'nın Doğum Günü, Ünlüler Geçidine Döndü Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:31:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Rahimli Bangladeşli Kadın Yaklaşık Bir Ay Arayla Doğum Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]