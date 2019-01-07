İki Rektör Bir Araya Geldi
1 saat önce
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.
Maltepe Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Şahin Karasar, Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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