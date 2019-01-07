Son Dakika Haberleri: İki Rektör Bir Araya Geldi

İki Rektör Bir Araya Geldi

1 saat önce

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.

İki Rektör Bir Araya Geldi, System.String[]
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Şahin Karasar, Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 19:16:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Rektör Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]