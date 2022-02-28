İki Rus milyarderden Putin'e "Ukrayna'da barış" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

İki Rus milyarderden Putin'e "Ukrayna'da barış" çağrısı

28.02.2022 09:29
İki Rus milyarderden Putin'e "Ukrayna'da barış" çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, "barış" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkan iki Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, "barış" çağrısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, yatırım şirketi LetterOne'ın (L1) sahibi Ukrayna doğumlu Rus milyarder Fridman, çalışanlarına, "Savaş asla cevap olamaz" ifadesini kullandığı bir e-posta gönderdi.

Fridman, ailesinin hala yaşadığı Lviv'deki Ukraynalı köklerine atıfta bulundu ve "Ayrıca, hayatımın çoğunu Rusya'nın bir vatandaşı olarak iş kurarak ve onu büyüterek geçirdim. Ukrayna ve Rus halklarına derinden bağlıyım ve mevcut çatışmayı her ikisi için de bir 'trajedi' olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışanlarına genellikle siyasi açıklamalar yapmaktan kaçındığını belirten Fridman, "Rusya ve Ukrayna'daki binlerce çalışanıma karşı sorumlulukları olan bir iş adamıyım. Ancak savaşın asla cevap olamayacağına ikna oldum. Bu kriz, yüzlerce yıldır kardeş olan iki milletin canına ve zararına mal olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rus oligark Mikhail Fridman, Forbes'un dünya milyarderler listesine göre, geçen sene dünyanın en zengin 128. kişisi olmuştu.

Rus milyarder Deripaska'dan "barış çok önemli" mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus oligark ve iş adamı Deripaska da mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bir gönderisinde, barış görüşmelerinin "mümkün olduğunca hızlı" başlaması çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük alüminyum şirketleri arasında gösterilen Rusal'ın sahibi Deripaska, mesajında, "Barış çok önemli." ifadesini kullandı.

Putin'e yakınlığıyla bilinen Deripaska, Rusya'nın ABD'deki 2016 seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında 2018'te ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu Ruslara karşı direnen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı cepheden seslendi: Bayraktarları beğendiniz mi? Ruslara karşı direnen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı cepheden seslendi: Bayraktarları beğendiniz mi?

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki Rus milyarderden Putin'e 'Ukrayna'da barış' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti!
10:05 400'den fazla suikastçi Zelenski'yi öldürmek için Kiev'de! Times gazetesi: Wagner grubu, Putin'den yeşil ışık bekliyor!
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: İki Rus milyarderden Putin'e "Ukrayna'da barış" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement