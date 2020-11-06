İki sağlık personeli ölümden döndü - Son Dakika

İki sağlık personeli ölümden döndü
06.11.2020 22:57
Kütahya'nın Çavdarhisar Hastanesi'nde görevli 112 Acil Servisi ambulansı, Kütahya merkeze hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda alev alev yandı, iki sağlık personeli ölümden döndü.
Kütahya'nın Çavdarhisar Hastanesi'nde görevli 112 Acil Servisi ambulansı, Kütahya merkeze hasta bıraktıktan sonra dönüş yolunda alev alev yandı, iki sağlık personeli ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Çavdarhisar yolu kireç rampası mevkiinde, Kütahya merkeze hasta bırakıp geri dönen Çavdarhisar İlçe Hastanesinde görevli 112 Acil Servisi ambulansı, aniden alev aldı. Ambulans şoförü ve yanındaki ekip arkadaşı hemen aracı kenara çekip kendilerini dışarı attılar. Aslanapa Belediyesi ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ambulans, hurda yığını haline geldi. Can kaybı olamayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar