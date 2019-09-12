Son Dakika Haberleri: İki sahili birleştiren park kentin cazibe merkezi olacak
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İki sahili birleştiren park kentin cazibe merkezi olacak

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar Sahilini birbirine bağlayacak olan 2. etap sahil parkı yapımında çalışmalar devam ediyor.

İki sahili birleştiren park kentin cazibe merkezi olacak, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile Eskihisar Sahilini birbirine bağlayacak olan 2. etap sahil parkı yapımında çalışmalar devam ediyor.


Yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı'nı Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sundu. Parkın 2. etap çalışmalarına ise hızlı bir şekilde devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Darıca Sahilini Eskihisar Sahili ile birleştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında Darıca Sahili'nin 2. etabı 2 bin 300 metre uzunluğunda olacak.


Beton yolun bin 100 metresi tamamlanan çalışmalarda deniz kıyısına 600 metre taş tahkimat, balık tutma iskelesi, bin 100 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Sahil parkında 6 adet altıgen kamelya, 150 metre travers, Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 metrekare granit küptaş meydan düzenlemesi ve 90 metrekare podima taşı ile pusula yer döşemesi, papatya aydınlatma direği, 40 adet alüminyum aydınlatma direği imalatları yapıldı.


Çalışmalarda ayrıca 40 dönüm alanın sulama hattı çekilerek çimlendirme yapılırken, 2 bin adet ağaç ve çalı türleri dikildi. Alanda vatandaşların ziyaretlerinde kullanmaları amacıyla mescid ve lavabo imalatı yapılmaya başlandı. Toplamda 700 metre uzunluk 3.5 metre yüksekliğinde taş duvarın 350 metrelik kısmı tamamlandı. 300 metre uzunluğunda 2.5 metre yüksekliğinde perde duvarın ise 50 metresi tamamlandı. Eskihisar feribot yolu tarafında yaklaşık 450 metre tahkimatın 150 metresi yapıldı.


Darıca Sahil Parkı'ndan Eskihisar Sahiline doğru ilerleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 200 metrelik kalan kısımda çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 200 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, 1 adet bebek bakım odası, deniz kenarına yaklaşık bin kişilik beş basamaklı amfi oturma alanı, amfi önüne 900 metrekarelik meydan, kamelya ve dinlenme alanı, yeni piknik ve mesire alanları, otopark ve 1 adet iskele inşa edilecek. Eski askeri alandan kalan 1 adet basketbol sahası, 1 adet tenis kortu ve 1 adet mini futbol sahası, 1 adet restorant tadilat ve tamiratı ve 3 adet balık tutma iskelesi yapılacak. Ayrıca 50 dönüm yeşil alan oluşturularak ağaçlandırma gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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