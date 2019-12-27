İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

6 saat önce

Kocaeli genelinde yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıyor.

İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor, System.String[]

Kocaeli genelinde yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıyor.


2. etap çalışmaları kapsamında sahil parkının içerisinde birçok sosyal alan ve tesis inşa edildi. 2 bin 400 metre uzunluğunda inşa edilen sahil parkı, Darıca sahili ile Gebze Eskihisar sahilini birleştirmiş olacak.


2 bin 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu


Darıca 2. Etap sahil parkında içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolunun bulunduğu 2 bin 400 metre uzunluğunda baskı beton yol inşa edildi. 2 Etap çalışmaları kapsamında 15 adet balık tutma iskelesi, 1960 metrekare granit kiptaş ve podima desenli çınaraltı meydan imalatı, 1 adet 364 metrekare basketbol sahası, 450 metrekare suni çim futbol sahası, 1 adet doğal çim mini futbol sahası yapıldı.


Herşey düşünülmüş


Öte yandan sahil parkına 1 adet mescit, 2 adet WC, 1 adet kafeterya, 12 adet altıgen kamelya, 6 basamaklı 500 kişilik amfi, bin 400 metre uzunluğunda taş tahkimat imalatı, 125 araçlık, 3 bin 500 metrekare otopark yapıldı. 1 adet fitness grubu, 2 adet çocuk oyun grubu, 650 metre uzunluğunda çelik halatlı korkuluk, 300 metre uzunluğunda perde duvar imalatı, 4 bin adet ağaç ve çalı grubu imalatı, 150 dönüm yeşil alan düzenlemesi ve 1 adet ahşap kapı imalatları da tamamlandı.


Çalışmalarda sona yaklaşılıyor


İnşa ve imalat çalışmalarında sona yaklaşan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri şuanda 1 adet 500 metrekare tenis kortu, 700 metre kaldırım yol imalatı, 350 metre ahşap direkli ipek halat imalatı, bin metrekare restoran imalatı, 1 adet engelsiz çocuk oyun grubu alanı ve 650 metrekare podima ve granit küptaş desenli balıkçı meydanı yapım işlerine devam ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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