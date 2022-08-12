İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Erzurum'un Nenehatun kırsalında yol kenarında görüntülenen şahin daha sonra uçarak gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde ortaya bir şahin daha çıkarken, şahinlerin gökyüzündeki dansı güzel görüntüler ortaya çıkarttı. İki şahinin gökyüzünde süzülerek yaptığı hareketler kameralara yansıdı.

ERZURUM Erzurum 'da dağlık bir alanda görüntülenen şahin gökyüzünde çiftiyle beraber dans etti. İki şahinin gökyüzünde süzüldüğü anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Erzurum, Genel, Son Dakika

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