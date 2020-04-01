İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu - Son Dakika
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İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gökçe Karakoçum (35) ve Tuğba Bozbaş (25), yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi.

İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gökçe Karakoçum (35) ve Tuğba Bozbaş (25), yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi. Çift, kıyılan nikahın ardından 'evde kalın' çağrılarına uyan yakınlarına sokakta cep telefonuyla telekonferansla bağlanarak evlendiklerini duyurdu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yakınları, evlilik cüzdanını görünce ikna olup, genç çifte, 'mutluluk' diledi.

Bir saat firmasında yöneticilik yapan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş'ın işyerinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Ani şekilde evlenme kararı alan çift, evraklarını tamamlayarak başvuru yaptı. Dün akşamüstü saat 16.00'da gün alan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında davetliler olmadan, iki arkadaşlarının şahitliğinde Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'nde sürpriz şekilde, evlendi.

Nikah memuru Mahmut Mengilli tarafından kıyılan nikahın ardından genç çift, Konya'da bulunan yakınlarını cep telefonuyla arayarak telekonferans yöntemiyle evlendiklerini duyurdu. Çiftin yakınları önce bunun bir şaka olduğunu zannetti. Ancak çiftin, evlilik cüzdanını göstermesi üzerine ikna olup, 'mutluluk' diledi. Kaldırımda yürüyenler ve belediye personeli telekonferansla görüşme yapan çifti, fark edip; alkışlayıp, tebrik etti. Çift, görüşme sonrası belediye binası karşısındaki halk plajına giderek şahitleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğba Bozbaş, "Bizimkisi ani aşk evliliği. Eşim ve benim, akrabalarımız ile yakın dostlarımızın haberi yok. Telekonferansla bağlanarak haber verdik. İlk başta şaşırdılar sonra tebrik ettiler. En kısa günde salgını atlatalım düğünü yapacağız" dedi. Gökçe Karakoçum ise, "Virüs tedbirleri kapsamında aileler gelemedi. Biz de kendilerine sürpriz yapıp, nikahı kıydık. Arkadaşlarımız şahitlerimiz oldu. Virüs tehlikesi geçtiğinde düğünü yapacağız. Çok mutluyuz, herkesin mutlu olmasını isteriz" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:13 Kaynak: DHA

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