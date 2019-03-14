İki Sanığın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün
ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin bugün görülen davada mahkeme, gazeteci Ercan Gün ve eski yarbay Muharrem Demirkale hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına duruşma savcısı itiraz ederek, iki ismin yeniden tutuklanmasını istedi. Savcılığın itirazı üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek.
(Melike İnal - Yusuf Melikoğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı
Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı
İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi