Burgaz Mahallesi'nde 15 yaşındaki öğrenciye fiziksel tacizde bulunan Y.B. ve Y.P. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan Y.B.'nin daha önce 23 Nisan Bulvarı'nda başka bir kişiyi daha taciz ettiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. ve Y.P. Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Y.B. tutuklanırken, Y.P. ise adli kontrol ile serbest kaldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İki sapık 15 yaşındaki kızı taciz etti; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı - Son Dakika