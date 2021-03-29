İki Şerefeli Veli Bey Camii Derneği'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika

İki Şerefeli Veli Bey Camii Derneği'nden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İki Şerefeli Veli Bey Camii Derneği Başkanı Kadir Değer ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İki Şerefeli Veli Bey Camii Derneği Başkanı Kadir Değer ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. İki Şerefeli Veli Bey Camii Dernek Başkanı Kadir Değer ve dernek üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Yürüttükleri faaliyetler hakkında Başkan Ataç'a bilgi veren Değer, camilere yaptığı katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise camilerin ihtiyaçlarına imkanların el verdiği ölçüde her zaman duyarlı yaklaştığını belirterek, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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