İki Sevgili Suç Makinesi Çıktı

İKİ sevgili, Saksonya Anhalt polisini peşinde koşturuyor.

İKİ sevgili, Saksonya Anhalt polisini peşinde koşturuyor. İkilinin suçları polisteki dosyalara sığmaz oldu. Polis, Peggy N. ile sevgilisini 2017'nin haziran ayında hırsızlık yaptıkları sırada yakaladı. Çiftin kaldığı kiralık evde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı banka ve kredi kartları ile belgeler bulundu. Polis soruşturması sürerken ikili yine rahat durmadı. Sık sık posta kutularındaki mektupları çaldılar, ev soygunları yaptılar, spor salonlarında, okullarda ve iş yerlerinde soygun yaptılar. Kiraladıkları evin ücretini ödemeden giden çift, kaldıkları otelin de parasını ödemeden kaçtı. Polisin verdiği bilgiye göre iki sevgili 18 ayda 640 kez hırsızlık ve gasp yaptı.



NEDEN HAPİSTE DEĞİLLER?



İki seri suçlunun hapse girmesi bir yana polis ikiliye devlet kurumlarında işlemlerini yapması için yardımcı da oldu. Magdeburg Polis Sözcüsü, ikilinin neden hapse atılmadığıyla ilgili Bild Gazetesi'ne verdiği demeçte şöyle dedi: "Ben ancak ikilinin serbest olarak dolaştığını doğrulayabilirim. Neden hapiste olmadıkları konusunda bizim bilgimiz yok." Uzmanlar ise iki soyguncunun seri şekilde hırsızlık yaptığı, yeni soygunların gerçekleşmemesi için ikilinin önlem olarak dahi olsa hapse konması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Savcılığın ikili hakkında önümüzdeki dönemde tutuklama talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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