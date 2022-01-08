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İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı - Son Dakika

İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

08.01.2022 12:01
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

Antalya'da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki kız, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Antalya'da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki kız, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Kafasından ağır yaralanan genç kız hastane yolunda hayatını kaybederken, kaçan şahıs Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Olaydan sonra Burdur'a kaçtı

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur'a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur'da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya'ya getireceği öğrenildi. Genç kızın cenazesi ise gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümünün ardından cenazeyi almaya gelen kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. - ANTALYA

İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı
İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

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Hastane, Antalya, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı - Son Dakika
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