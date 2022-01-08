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İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! - Son Dakika

İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!

08.01.2022 13:11

Antalya'da bir kafede tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki kız, erkeğin elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Kafasından ağır yaralanan genç kız hastane yolunda hayatını kaybederken, kaçan zanlı Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde edinilen bilgiye göre kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı.

AYIRMAK İSTERKEN VURULDU

İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

İki sevgilinin tartışması 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

BURDUR'DA YAKALANDI

Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur'a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur'da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya'ya getireceği öğrenildi. Genç kızın cenazesi ise gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümünün ardından cenazeyi almaya gelen kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

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Antalya, Burdur, Kepez, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! - Son Dakika
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