İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! - Son Dakika

Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde edinilen bilgiye göre kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı.

AYIRMAK İSTERKEN VURULDU

İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

BURDUR'DA YAKALANDI

Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur'a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur'da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya'ya getireceği öğrenildi. Genç kızın cenazesi ise gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümünün ardından cenazeyi almaya gelen kız kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.