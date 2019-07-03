İki sezaryanın ardından normal doğum yaptı

İki sezaryanın ardından normal doğum yaptıDevlet Hastanesi'ndeki ağrısız ve sancısız doğum eğitimlerine katılarak normal doğum hayaline kavuştuDoğal Doğum Eğitmeni Gülten Gökkuş; "Güzel bir doğum gerçekleşti"Üçüncü doğumunu normal yollarla yapan Tuğba Gökçeoğlu; "O duyguyu yaşamak benim için çok farklıydı"Kadın Doğum Uzmanı Dr. Cemile Kurttay: "Sezaryen doğum sonrası vajinal doğumda risk binde 4"Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran; "Ağrısız doğum ile ilgili çalışmalarımız sürüyor"AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Devlet Hastanesi tarafından hayata geçirilen ağrısız ve sancısız doğum eğitimlerine katılan Uşaklı Tuğba Gökçeoğlu, 2 kez yaptığı sezaryen doğumun ardından 3'üncü evladını normal vajinal yolla doğum yaparak dünyaya getirdi.Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin "Doğuma Açılan Bir Kapı" sloganıyla hayata geçirdiği ağrısız ve sancısız doğum eğitimleri sürüyor. 20 haftalık bir eğitimden geçen anne adayları eşleri ile birlikte birçok eğitimden geçiyor. Doğum ağrısından korkan anne adaylarına umut olan eğitimlere Türkiye'nin birçok yerinden katılım sağlanıyor. Bu eğitimler kapsamında Uşak'tan Afyonkarahisar'a gelen Tuğba Gökçeoğlu katıldığı eğitimler sonrası vajinal doğum hayaline kavuştu. İki defa üst üste sezaryen doğum yapan Tuğba Gökçeoğlu üçüncü doğumunu vajinal yöntemle gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen doğumu azaltıp normal doğuma yönlendirme çabaları meyvesini vermeye başladı.O DUYGUYU YAŞAMAK BENİM İÇİN ÇOK FARKLIYDISağlık nedenleriyle vajinal doğum yapamayan ve üst üste 2 defa sezaryen yöntemiyle doğum yapan Tuğba Gökçeoğlu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gebe okulu eğitimlerine katılarak normal doğum hayaline kavuştuğunu söyledi. Gökçeoğlu şöyle devam etti;"Ben Uşak'tan Afyonkarahisar'a eğitim için geldim. Daha önce iki kez sezaryen doğum yaptım. Sonrasında aldığım eğitimlerle üçüncü çocuğumu normal doğum ile dünyaya getirdim. Gebe okulundaki eğitmenlerle irtibata geçtim. Daha önce iki kez sezaryen doğum yaptığımı söyledim ve normal doğum yapıp yapamayacağımı sordum. İlk iki doğumu da normal doğum istedim ama bazı sağlık sorunlarım dolayısıyla gerçekleştiremedim. Çok istiyordum normal doğumu. Annelik duygusunu daha iyi tadabileceğimi düşünüyordum. Sezaryen doğumlar sonrasında çok büyük psikolojik travmalar geçirdim. Üçüncü doğumum diğer doğumlarımdan çok farklıydı. Doktorum riskleri anlattı ve 40'ıncı Haftadan sonra doğumu gerçekleştiremeyeceğini söyledi. 40'ıncı haftaya kadar bekledim. Sonrasında doğum kendiliğinden başladı. O duyguyu yaşamak benim için çok farklıydı."ÇOK GÜZEL BİR DOĞUM GERÇEKLEŞTİDoğal Doğum Eğitmeni Gülten Gökkuş ise, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 2013 yılından bu yana bir çalışma yapıldığını söyledi. Yapmış oldukları çalışmanın gebeleri normal doğuma yönlendirmek olduğunun altını çizen Gökkuş; "Bu gebelerin normal doğuma teşviki çalışmasıydı. Motivasyonel bir çalışmaydı. Bu çalışmalarımızda oldukça iyi sonuçlar elde ettik. 2015 senesinde bakanlık projesi ile birlikte devam ettik. Sağlıklı nesiller için sağlıklı başlangıçlar projesi içinde yer aldı bu çalışma. Gebe eğitim okulları ile birlikte bu motivasyonel çalışmalarımız içinde birçok teknik barındırıyor. İki sezaryen doğumun ardından normal doğum yapan gebemiz de bu motivasyonel eğitim sınıflarına katıldı. Anne çok motiveydi. Her eğitime katıldı. Çok azim ve gayretle devam etti ve birlikte çok güzel bir doğum gerçekleştirdik. Annenin doktoru ile çok güzel bir işbirliği vardı. Kendisi de neyi nerede nasıl yapacağını bildiği için açıkçası beklediğimin çok çok üzerinde çok güzel bir doğum gerçekleşti" dedi.ÇOK BÜYÜK RİSKLER YOKKadın Doğum Uzmanı Dr. Cemile Kurttay da, Türkiye'de sezaryen sonrası normal doğumların çok yaygın olmadığını ifade etti. Kurttay konuşmasına şöyle devam etti;"Bunun en büyük etkisi yanlış bilinen birçok faktör olması. Sezaryen sonrası vajinal doğumda çok büyük riskler olduğu söyleniyor. Yanlış biliniyor tabi ki riskler var ancak bilindiği gibi çok büyük riskler yok. En büyük riskimiz rahim yırtılma riski bu da binde 2 ya da 4. Bu kadar az aslında riskimiz. Yani bin tane hastayı normal doğurtuyoruz bunların 2 ya da 4 tanesinde rahim yırtılması oluyor. 2 ya da daha fazla sezaryen olduğunda risk artıyor. Bunun dışında bebeğin ters gelmemiş olması, bebeğin çok kilolu olmaması, 4 bin gr. ve üzeri bebeklerde vajinal doğum şansı azalıyor. Her şeyin riski var fakat bu risk abartıldığı gibi değil. Hasta eğitimli olacak en önemlisi bu. Hasta neyin normal neyin anormal olduğunu bilmesi gerekiyor. Hastanın doktoruna güven vermesi lazım."EĞİTİMLER ÇOK FAYDALIGebe okulu eğitimlerine katılan Derya Yılmaz Türk, eğitimlerin çok faydalı olduğunu kaydetti. Türk; "Bu zamana kadar bize normal doğumun çok korkutucu olduğu lanse edilmişti. Aslında biz bu bilinci yıkmayı, doğumun çok keyifli bir süreç olduğunu özümsüyoruz bu eğitimlerle. Allah nasip ederse normal doğum yapmak istiyorum. Gebelere etraflarında eğitim veren kurumlara gitmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.DOĞUM KOÇLUĞU ÖĞRENİYORUZGebe okulu eğitimlerine katılan Mehmet Korkmaz da, doktorlarının tavsiyesiyle eğitimlere katıldığını ifade etti. Korkmaz; "İlk kez bu gün katıldım. Gördüğümüz ortam ve hocamızın anlattıkları ile ilgimiz arttı. Bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. Öncelikle eşlerin doğumdaki önemini öğrenmiş oluyoruz. Bir nevi doğum koçu gibi burada eğitim görüyoruz. Eşlerin desteği önemli onu öğrendik. Bir nevi doğum koçluğu öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.AĞRISIZ DOĞUM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYORAfyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise, ağrısız doğum ile ilgili çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi;"Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bölge itibari ile 880 yataklı büyük bir hastanedir. Bu hastanemiz içerisinde 2015 yılından beri "Anne Bebek Dostu" unvanı ile devam etmekteyiz. Bu kapsamda gerek gebe okulumuz gerek kadın doğum uzmanlarımızın çabası ile ağrısız doğum ile ilgili çalışmalarımız var. Biz bu etapta başta sezaryen oranlarını düşürmek üzere birçok çalışma yapmaktayız. Bu konuyla ilgili eğitimli arkadaşlarımız ameliyathane ve yoğun bakımlarda çalışan tüm personellerimiz gerekli eğitimleri aldıktan sonra hamile arkadaşlara konuyla ilgili gerekli bilgileri vermekte ve bakanlığın da bir projesi dahilinde bu hizmeti sürdürmekteyiz. Bu anlamda ilimizde birçok ile göre sezaryen oranlarını düşürdük. Ağrısız doğum ile ilgili ciddi çalışmalarımız devam etmekte.